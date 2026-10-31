‘एलन मस्क को भारत आने से क्यों नहीं रोका?’ अब राहुल गांधी पर क्यों भड़की BJP, कहा- आपका जमीर मर चुका है

त्रिवेदी ने अपने बयान में दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब एलन मस्क ने भारत आने की अनुमति नहीं मिलने की बात कही थी, तब कांग्रेस की ओर से उन्हें भारत आने का न्योता दिया गया था।