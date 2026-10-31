तमिलनाडु में अब कोयम्बत्तूर सेंट्रल जेल के बाहर से फरार हुआ विचाराधीन कैदी, फिर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, अदालत से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राघवन को कोयम्बत्तूर सेंट्रल जेल लाया गया था। जेल परिसर के बाहरी गेट से भीतरी गेट तक ले जाते समय पुलिसकर्मियों ने उसके हाथों की हथकड़ी खोल दी थी। इसी दौरान राघवन पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। घटना के बाद रेसकोर्स पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।