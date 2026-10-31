सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से की शादी, एक्स पर फोटो किए शेयर

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- कल एक नई यात्रा की शुरूआत हुई। इस पोस्ट में उन्होंने निधि राजदान को भी टैग किया है। वहीं, निधि राजदान ने भी पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'It's done bro'। दोनों की पोस्ट में शादी की अंगूठी वाली इमोजी भी नजर आई, जिसके बाद उनकी शादी की खबर चर्चा में आ गई। बता दें कि इसी साल उमर अब्दुल्ला का पायल नाथ के साथ तलाक हुआ था।