क्वाड के नए एजेंडे में AI, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा, एस. जयशंकर ने बताईं भारत की प्राथमिकताएं



जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और देशों को अपनी पसंद के अनुसार फैसले लेने की आजादी सुनिश्चित करना क्वाड की लगातार बनी रहने वाली प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। इसके साथ ही गैर-बाजार आधारित गतिविधियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आर्थिक दबाव का मुकाबला करने पर भी जोर दिया। हालांकि, जयशंकर ने अपने पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया और न ही किसी खास नीति या गतिविधि का जिक्र किया।