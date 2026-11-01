हरदीप पुरी की संपत्ति से लेकर कांग्रेस के विरोध तक, राज्यसभा नामांकन की पूरी कहानी

नामांकन के साथ दिए हलफनामे में पुरी दंपती की कुल चल-अचल संपत्ति 83.23 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। खास बात यह है कि पत्नी लक्ष्मी पुरी के नाम पति से ज्यादा संपत्ति है। उनके पास 43.27 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि हरदीप पुरी की संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए है। लक्ष्मी पुरी की संपत्ति में भारत में करीब 9 करोड़ और स्विट्जरलैंड में 34.27 करोड़ रुपए (30 लाख स्विस फ्रैंक) की प्रॉपर्टी शामिल है।