उमर अब्दुल्ला की शादी के बाद दिल्ली में जश्न, निधि राजदान और दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर उतरे जम्मू-कश्मीर के सीएम

नई दिल्ली में आयोजित पोस्ट-वलीमा समारोह में शादी के बाद की खुशी साफ नजर आई। उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने औपचारिकताओं से दूर होकर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताया। दोनों ने मेहमानों के साथ डांस किया और इस खास दिन को यादगार बनाया। समारोह में मौजूद लोगों के बीच भी काफी उत्साह देखने को मिला।