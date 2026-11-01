बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा चक्रवाती सिस्टम, ओडिशा-आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

India Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम सिस्टम पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से रविवार, 1 नवंबर को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को जारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी। पूर्वी और दक्षिण भारत के कई अन्य इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।