AAP से इस्तीफे के बाद पठानमाजरा का बड़ा खुलासा, बताया BJP में जाने की सलाह किसने दी थी?

हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद सरकार ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन दी है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ 20 करोड़ रुपए भी जारी किए गए, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है।