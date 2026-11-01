INDIA Bloc Rally: ‘पूरे देश को जम्मू-कश्मीर बनाने की कोशिश’, महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष की रैली में ऐसा क्यों कहा?

INDIA Alliance Mega Rally: दिल्ली में एसआईआर के विरोध में विपक्षी गठबंधन द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस संविधान ने देश के नागरिकों को वोट देने, सरकार बदलने, मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने और नई सरकार बनाने का अधिकार दिया है, अब उसी अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है।