अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं करते AAP के सांसद-विधायक, सचिन पायलट ने भगवंत मान सरकार पर कसा तंज

उन्होंने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी बयान देते हुए कहा कि पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन पिछले पांच सालों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। गैगस्टरों के हावी होने और नशे की लत को सचिन ने पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। यहां आए दिन गोलीबारी हो रही है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए, पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है।