ज्यादा अच्छा काम बना ‘सजा’, मैनेजर ने प्रमोशन देने से किया इनकार

एक और रेडिटर ने कहा- उस मैनेजर ने असल में अपनी अक्षमता को ही कबूल कर लिया है। इसे 'क्वाइट क्विटिंग' (quiet quitting) कहते हैं; आप बस उतना ही काम कर रहे हैं जितना जरूरी है, जब तक कि आपको कोई ऐसी जगह न मिल जाए जो आपके काम की कद्र करे, न कि उसके लिए आपको सजा दे। एक अन्य यूजर ने थोड़ा सीधा तरीका सुझाते हुए बेहतर सैलरी के लिए बातचीत करने की सलाह दी। उसने लिखा, उन्हें एक अल्टीमेटम दें। या तो आपकी सैलरी नए रखे गए कर्मचारी से 15% ज्यादा हो, या फिर आप नौकरी छोड़ देंगी। और अगर वे न मानें, तो सच में छोड़ दें। बिना किसी नोटिस के। इसी तरह एक और यूजर ने कहा है - पेशेवर धोखे को लेकर मन ही मन कुढ़ते रहना बेकार है। अपनी मांगें उनके सामने रखें और उन्हें तय करने दें कि क्या आपको काम पर बनाए रखना उनके लिए फायदेमंद है या नहीं।