महाराष्ट्र में बड़ी साजिश की आशंका! 7 सत्र अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, न्यायाधीशों और वकीलों को बाहर निकाला

सातारा के बाद ठाणे, रत्नागिरी, परभणी, सोलापुर, बीड और हिंगोली की सत्र अदालतों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद इन सभी जगहों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। संबंधित अदालत परिसरों में पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई। सातारा में श्वान दल और बम निरोधक दस्ते की मदद से अदालत की इमारत की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ईमेल की जांच कर रही है और धमकी भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जांच पूरी होने तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।