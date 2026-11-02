दिवाली से पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 61 विदेशी नागरिक हिरासत में; बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा

Ahmedabad Crime Branch (वायरल वीडियो का स्क्रीशॉट)
अहमदाबाद। दिवाली के त्योहार से पहले गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शहर के अलग-अलग इलाकों में विशेष अभियान चलाकर 61 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अनुसार, दिवाली के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया। पुलिस ने शहर के विभिन्न जोन में खुफिया सूचनाएं जुटाईं और उनके आधार पर योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।
कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमों ने समन्वय के साथ छापे मारे। इस दौरान 61 विदेशी नागरिकों को शहर में अवैध रूप से रहने के संदेह में हिरासत में लिया गया। पुलिस अब उनके पहचान पत्र, नागरिकता और अहमदाबाद में रहने से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, सत्यापन के बाद संबंधित विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी पहचान और जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद निर्वासन (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की बात कही गई है।
दिवाली के दौरान अहमदाबाद के बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे की समय रहते पहचान करने के लिए क्राइम ब्रांच ने यह विशेष अभियान शुरू किया है।
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