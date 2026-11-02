दिवाली से पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 61 विदेशी नागरिक हिरासत में; बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा

दिवाली से पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर 61 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान, नागरिकता और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है।

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