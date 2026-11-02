AAP नेताओं के BJP में शामिल होने पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पंजाब दौरे की जानकारी देते हुए पायलट ने बताया कि राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर में एक विशाल 'इंसाफ रैली' को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब के लोगों के हक और न्याय की आवाज उठाने के साथ-साथ राज्य में बढ़ते नशे और हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर जनता से संवाद करेंगे। यह एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम नागरिक, किसान और युवा बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।" सचिन पायलट ने दावा किया कि यह इंसाफ रैली पंजाब के पुनरुद्धार और बदलाव की एक नई शुरुआत साबित होगी।