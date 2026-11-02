चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के मामले में सुनवाई टली, अगली सनुवाई 16 नवंबर को तय

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रोहिणी घावरी की ओर से पेश वकील ने जांच में देरी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि शिकायत जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई थी, फिर भी अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत की जांच चल रही है। पुलिस की जांच में ट्रैवल डेटा जुटाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 नवंबर तक जांच पूरी करने के आदेश दिए थे।