‘तेजस्वी से ममता तक जनता ने सबको नकारा’, INDIA गठबंधन पर बरसे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन

नितिन नवीन ने बिहार से शुरू हुई SIR प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए, लेकिन किसी नेता ने औपचारिक शिकायत तक नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आरोप सही थे तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? BJP अध्यक्ष ने कहा कि SIR की प्रक्रिया के तहत आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। उनके मुताबिक, प्रक्रिया पूरी होने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर चुप हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो सदन में इन सवालों को उठा पाया और न ही जनता के बीच अपनी बात रख सका।