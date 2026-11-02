Maharashtra News: बेटी को होटल शुरू करवाने का सपना अधूरा रह गया, दूसरों की मदद के लिए निकले ASI की हादसे में मौत

संतोष गायकवाड़ अपनी बेटी को होटल का कारोबार शुरू करवाना चाहते थे। बेटी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे होटल व्यवसाय में काफी रुचि थी। पिता भी उसकी इस रुचि को समझते थे। वह बेटी के सपने को पूरा करने के लिए होटल का व्यवसाय शुरू करवाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उनकी अचानक मौत से बेटी का यह सपना अधूरा रह गया। गायकवाड़ ने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका है। परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, माता-पिता, भाई और भाभी हैं। उनके पिता भी पुलिस विभाग में नौकरी कर चुके हैं और कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं।