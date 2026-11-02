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मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: नाला निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, भीषण धमाके में 1 की मौत

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित गोबरसही चौक के डुमरी रोड पर नाला निर्माण के दौरान खुदाई करने वाली मशीन से पीएनजी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस रिसाव के बाद आग भड़कने और धमाके की सूचना है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है।
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मुजफ्फरपुर

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Anand Shekhar

Updated: 2 Nov 2026, 1:59 PM IST

Muzaffarpur gas pipeline blast

नाला निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन

Muzaffarpur gas pipeline blast: बिहार के मुजफ्फरपुर में नाली बनाने के लिए सड़क की खुदाई के दौरान एक बड़ी घटना घटी। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोबरसाही चौक के पास डुमरी रोड पर जमीन के नीचे बिछाई गई एक PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण गैस का तेज दबाव के साथ रिसाव हुआ, जिससे तुरंत आग लग गई। इस घटना से इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन

बताया जा रहा है कि गोबरसाही चौक के पास डुमरी रोड पर नाला निर्माण का काम चल रहा था, तभी खुदाई करने वाली मशीनरी से जमीन के नीचे मौजूद PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटने के बाद गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में गैस ने आग पकड़ ली और इलाके में ऊंची लपटें उठने लगीं। धमाके और आग की खबर से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

कई घरों को नुकसान

स्थानीय लोगों का दावा है कि धमाके की आवाज पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और कुछ इमारतों का मलबा सड़क पर आ गिरा। हालांकि, नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है।

राहगीर और वाहन भी चपेट में आए

घटना के समय सड़क पर आम आवाजाही हो रही थी। कई राहगीर, मोटरसाइकिल सवार, कारों में सवार लोग और निर्माण कार्य में लगी JCB मशीन इस धमाके और मलबे की चपेट में आ गए। बिखरे हुए मलबे और आग की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों और आग से झुलसे लोगों को बचाने में मदद की।

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पूरा इलाका कराया गया खाली

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस टीम और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। गैस रिसाव को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तुरंत गैस सप्लाई को मुख्य स्रोत से बंद कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने पूरे गोबारसाही-डुमरी रोड इलाके को सील कर दिया है और आस-पास के घरों व दुकानों को खाली करा लिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों और एक मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। प्रशासन फिलहाल संपत्ति को हुए कुल नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है।

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Updated on:

2 Nov 2026, 1:59 PM IST

Published on:

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