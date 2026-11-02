मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: नाला निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, भीषण धमाके में 1 की मौत

नाला निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन
Muzaffarpur gas pipeline blast: बिहार के मुजफ्फरपुर में नाली बनाने के लिए सड़क की खुदाई के दौरान एक बड़ी घटना घटी। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोबरसाही चौक के पास डुमरी रोड पर जमीन के नीचे बिछाई गई एक PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण गैस का तेज दबाव के साथ रिसाव हुआ, जिससे तुरंत आग लग गई। इस घटना से इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि गोबरसाही चौक के पास डुमरी रोड पर नाला निर्माण का काम चल रहा था, तभी खुदाई करने वाली मशीनरी से जमीन के नीचे मौजूद PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटने के बाद गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में गैस ने आग पकड़ ली और इलाके में ऊंची लपटें उठने लगीं। धमाके और आग की खबर से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
स्थानीय लोगों का दावा है कि धमाके की आवाज पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और कुछ इमारतों का मलबा सड़क पर आ गिरा। हालांकि, नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है।
घटना के समय सड़क पर आम आवाजाही हो रही थी। कई राहगीर, मोटरसाइकिल सवार, कारों में सवार लोग और निर्माण कार्य में लगी JCB मशीन इस धमाके और मलबे की चपेट में आ गए। बिखरे हुए मलबे और आग की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों और आग से झुलसे लोगों को बचाने में मदद की।
घटना की सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस टीम और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। गैस रिसाव को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तुरंत गैस सप्लाई को मुख्य स्रोत से बंद कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने पूरे गोबारसाही-डुमरी रोड इलाके को सील कर दिया है और आस-पास के घरों व दुकानों को खाली करा लिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों और एक मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। प्रशासन फिलहाल संपत्ति को हुए कुल नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है।
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