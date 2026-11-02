मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: नाला निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, भीषण धमाके में 1 की मौत

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाने की पुलिस टीम और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। गैस रिसाव को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तुरंत गैस सप्लाई को मुख्य स्रोत से बंद कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन ने पूरे गोबारसाही-डुमरी रोड इलाके को सील कर दिया है और आस-पास के घरों व दुकानों को खाली करा लिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों और एक मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। प्रशासन फिलहाल संपत्ति को हुए कुल नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है।