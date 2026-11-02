BJP में शामिल हुए 2 MLC के खिलाफ विधान परिषद पहुंची जन सुराज, सभापति को याचिका सौंप की कार्रवाई की मांग

विधान परिषद् के बाहर मीडिया से बात करते हुए जन ​​सुराज के नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है और लोकतंत्र जन नैतिकता और जवाबदेही पर टिका होता है। पूरे देश ने देखा कि ये दोनों सदस्य अपने चुनाव के 72 घंटे के भीतर ही BJP कार्यालय पहुंच गए थे। उन्होंने औपचारिक रूप से सदस्यता ली, जिसकी रसीद भी मिली और पार्टी का स्कार्फ भी पहना। हालांकि, जब कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगा, तो BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी सदस्यता से जुड़ी पोस्ट डिलीट कर दी और दावा किया कि वे तो बस अपना समर्थन देने आए थे। सदस्यता रसीद नंबर का हवाला देते हुए चंद्रवंशी ने कहा कि सभी सबूत सभापति को सौंप दिए गए हैं और अब इस मामले को दबाने की कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी।