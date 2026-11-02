‘CJP फिनिश! कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जेल जाएंगे’, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का बड़ा दावा

Former SC Judge Katju on CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं के पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका पर निशाना साधते हुए कहा कि पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करके उन्होंने अपना सियासी करियर बर्बाद कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब जनता का उन पर भरोसा नहीं रहेगा और उनकी छवि ऐसे नेताओं की बन गई है, जो जेल जाने से डरते हैं।