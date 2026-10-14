‘तिरंगा फहराने पर तिहाड़ जेल भेज दिया, HMO दखल दे’: सौरव दास और आशुतोष रांका पर एक्शन से भड़कीं सुप्रिया सुले

CJP Abhijeet Dipke: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले सामने आई हैं। उन्होंने दोनों नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (HMO) से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा फहराना अपराध नहीं है।