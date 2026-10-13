राहुल गांधी के ‘शिव की बारात’ वाले बयान पर भड़के एकनाथ शिंदे, कहा- शिवजी ने तीसरी नेत्र खोली तो भस्म हो जाएगा INDI गठबंधन

Eknath Shinde on Rahul Gandhi: दिल्ली में INDIA गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शिंदे ने राहुल गांधी की ओर से आंदोलन की तुलना ‘शिव की बारात’ से किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। शिंदे ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया।