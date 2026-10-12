राहुल गांधी पर शिवसेना ने कसा तंज, कहा- मामला न्यायाधीन है और उन्हें CJI से मिलना है, दिमाग चोरी हो गया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं तो हैरान हूं कि कोई विपक्ष का नेता ये कैसे कह सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चा लेकर आएंगे और चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए। आप संविधान की बात करते हो? ये कौन से संविधान में लिखा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं?.... मैं ये मानता हूं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। आपको शिकायत है, आप कोर्ट आइए, कोर्ट में लड़िए। मैं बार-बार कहता हूं कि इनका संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान विरोधी लोग हैं। मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक अधिकार के आधार पर कहा है कि मैं उनसे (विपक्ष) नहीं मिल सकता। ये लोग अब मुख्य न्यायाधीश को ही निशाना बना रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है?