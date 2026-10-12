‘जो करना है कर लो’: राज ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, CEC मामले पर मनसे के तेवर सख्त

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार सुबह 11 बजे अपने आवास ‘शिवतीर्थ’ पर पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक दादर के शिवाजी पार्क इलाके में रविवार को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन और उसके बाद पैदा हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हो रही है। बैठक में मनसे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले मनसे की ओर से कहा गया था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वह लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को जो करना है करे।