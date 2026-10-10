राज ठाकरे की मनसे ने भरी हुंकार, कहा- जो करना है कर लो, अगले हफ्ते महाराष्ट्र में करेंगे बड़ा आंदोलन

MNS on CJP Abhijeet Dipke Protest: देश भर में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी मनसे (मनसे) ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी सोमवार से पूरे महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। मनसे नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार को जो करना है करे, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। जनता सड़कों पर उतरेगी।