Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भीतर सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधायक रोहित पवार के नागपुर में निकाले जाने वाले ‘न्याय अधिकार ट्रैक्टर मार्च’ को लेकर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं होने का कथित निर्देश दिए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि अगर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए के साथ सत्ता में शामिल होती है, तो रोहित पवार कोई अलग सियासी रुख अपना सकते हैं। हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इन अटकलों को खारिज किया है।