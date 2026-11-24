सतारा में मीडिया से बातचीत करते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा कि यह शरद पवार की पार्टी है और पार्टी से जुड़े किसी भी फैसले पर सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल रोहित पवार का ट्रैक्टर मार्च सूखे और पानी की किल्लत के कारण टैंकरों से होने वाली जलापूर्ति के मुद्दे पर केंद्रित है। लेकिन यदि इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की अन्य समस्याओं को भी शामिल किया जाता है, तो आंदोलन का दायरा और ताकत बढ़ सकती है।