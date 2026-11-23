Rohit Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। महायुति सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाने वाले कर्जत से विधायक रोहित पवार को अब अपने ही दल से झटका लगने की खबर है। नागपुर में किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दों को लेकर प्रस्तावित 'न्याय-अधिकार ट्रैक्टर मार्च' से पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दूर रहने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं, रोहित पवार का यह मोर्चा पार्टी के समर्थन के बिना निकाला जा सकता है।