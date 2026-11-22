हालांकि, एनसीपी (शरद पवार) की ओर से एनडीए में शामिल होने की खबरों का पहले ही खंडन किया जा चुका है। पिछले हफ्ते सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजित पवार के निधन के बाद उनकी ओर से विलय की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। पत्रकारों से उन्होंने कहा था, दिवंगत नेता अजित पवार के साथ दोनों गुटों के विलय की तारीख तय हुई थी, लेकिन उनके निधन के बाद हमारे लिए यह मुद्दा खत्म हो गया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि वह एनसीपी के विलय की अटकलों पर जवाब देते-देते थक चुकी हैं। उन्होंने पत्रकारों से इस बारे में आगे से सवाल नहीं करने की अपील भी की थी। इस बीच अब शिवसेना नेता नरेश म्हस्के के ताजा बयान ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।