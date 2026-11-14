‘विलय की चर्चाओं से थक चुकी हूं, अब बस बहुत हुआ’, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, NCP मर्जर पर लगा ब्रेक

सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार (Photo: IANS/File)
Supriya Sule on NCP merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार नीत एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने स्पष्ट कहा कि अब वह दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की चर्चा से थक चुकी है और वह आगे इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों गुटों के नेताओं के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई थी और इसकी तारीख भी तय हो गई थी। हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद उनके लिए यह पूरा मामला वहीं खत्म हो गया। सुले ने यह भी कहा कि भाजपा नीत NDA में शामिल होने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों एनसीपी गुटों के विलय को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी पर नाराजगी जताई। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा, "आप लोगों को इन विलय की चर्चाओं से भले ही थकान नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे अब थकान हो गई है। इस विषय पर मैं आगे बात नहीं करूंगी। आज अपने सारे सवाल पूछ लीजिए।"
उन्होंने कहा कि अजित पवार और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की विलय को लेकर चर्चा हुई थी। इस संबंध में तारीख भी तय हो गई थी। यह सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस साल जनवरी में अजित पवार के निधन के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि अब विलय का मुद्दा समाप्त हो चुका है।
लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और दादा के बीच हमेशा करीबी रिश्ता रहा है। उनके बीच जो अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव था, वह हमेशा कायम रहेगा।
उन्होंने कहा कि अजित पवार के जाने के बाद दोनों एनसीपी के एकजुट होने का मुद्दा उनके लिए खत्म हो गया है। सुनेत्रा पवार गुट की ओर से अब इस विषय पर क्या चर्चा की जा रही है, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे दूसरे दल के नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं।
सुप्रिया सुले ने कहा, "जिस दिन संगठन के पदाधिकारियों और मेरे अजित दादा के बीच चर्चा हुई थी, उसके वीडियो भी आपने दिखाए थे। जब तक मेरे भाई थे, तब तक विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। जिस दिन मेरे भाई का निधन हुआ, उसी दिन विलय की चर्चाओं पर पूर्णविराम लग गया। हमारी ओर से इसके बाद एक भी बयान नहीं दिया गया। अजित पवार गुट की ओर से जो बयान आए, उन पर भी हमने कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं दी।"
उन्होंने आगे कहा, "आगे साथ चलने को लेकर जो भी तय हुआ था, वह अजित दादा के साथ तय हुआ था। कुछ फैसले दिल से भी लिए जाते हैं।" सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि यदि दोनों पक्षों के नेताओं के बीच पहले इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अब वह इस विषय पर आगे कुछ नहीं बोलेंगी।
सुप्रिया सुले ने सत्ता में शामिल होने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है। वहीं, उन्होंने महंगाई, सूखा और नीतिगत फैसलों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि राजनीति में चर्चा के लिए और भी बहुत सारे विषय हैं। उन्होंने दोहराया कि अब वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के विलय पर कोई बयान नहीं देंगी। लगातार इसी मुद्दे पर सवाल पूछे जाने से वह परेशान हो चुकी हैं।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अजित पवार गुट के एक साथ आने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया था कि 12 फरवरी को ही दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों का विलय हो जाता।
तटकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई थीं। दोनों गुटों के नेताओं की ओर से अलग-अलग बयान सामने आने लगे थे। अब सुप्रिया सुले के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। उनके बयान से स्पष्ट है कि पहले विलय को लेकर बातचीत और तारीख तय होने की बात जरूर थी, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद सब रुक गया।
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