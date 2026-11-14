‘विलय की चर्चाओं से थक चुकी हूं, अब बस बहुत हुआ’, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, NCP मर्जर पर लगा ब्रेक

Supriya Sule on NCP merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर जारी चर्चाओं के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार नीत एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने स्पष्ट कहा कि अब वह दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की चर्चा से थक चुकी है और वह आगे इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों गुटों के नेताओं के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई थी और इसकी तारीख भी तय हो गई थी। हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद उनके लिए यह पूरा मामला वहीं खत्म हो गया। सुले ने यह भी कहा कि भाजपा नीत NDA में शामिल होने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है।