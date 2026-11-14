छठ पूजा विवाद के बीच मुंबई पुलिस की कार्रवाई, मनसे नेता को भेजा नोटिस, कहा- शांति भंग की तो एक्शन लेंगे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी और उसके समर्थन में सक्रिय सोशल मीडिया तंत्र छठ पूजा के मुद्दे का इस्तेमाल मुंबई और महाराष्ट्र में टकराव पैदा करने के लिए कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर छठ पूजा के रीति-रिवाजों से जुड़े वीडियो प्रसारित कर उन्हें सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में पेश किया जा रहा है। मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि मनसे ने इसका विरोध किया था।