छठ विवाद पर राज ठाकरे ने BJP पर साधा निशाना, बोले- यूपी चुनाव के लिए महाराष्ट्र में तनाव भड़काने की हो रही कोशिश

Chhath Puja Controversy: महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसका समर्थक सोशल मीडिया इकोसिस्टम, छठ पूजा के मुद्दे पर मुंबई और महाराष्ट्र में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में छठ पूजा के मुद्दे पर जानबूझकर टकराव और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं।