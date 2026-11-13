SIR Controversy: संसद में वोट चोरी और SIR पर आर-पार की तैयारी! शरद पवार को लेकर संजय सिंह का बड़ा दावा

Sharad Pawar Vote Chori SIR Issue: राजनीति में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची का मामला फिर से संसद में गर्म होने जा रहा है। महाराष्ट्र के दिग्गज शरद पवार से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ संकेत दिए कि संसद के अगले सत्र में वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा हंगामा हो सकता है। उनके बयान से विपक्ष की रणनीति और राजनीति में फिर से चर्चा तेज हो गई है।