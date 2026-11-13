Adani Project Cost Controversy: अडानी के बिजली प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का बड़ा सवाल, जयराम रमेश ने JPC जांच की मांग फिर उठाई

Adani Maharashtra Project: महाराष्ट्र में अडानी समूह की एक बड़ी ऊर्जा परियोजना अब अपनी क्षमता से ज्यादा लागत के आंकड़ों को लेकर चर्चा में है। सतारा जिले में प्रस्तावित 1500 मेगावाट के तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में अचानक 99 फीसदी की कटौती ने सरकारी महकमों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ हजारों करोड़ रुपये के अंतर का नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम का भी है। केंद्र सरकार ने भी इस पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं।