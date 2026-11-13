बेटी की शादी में अनंत सिंह के घोड़े की भी होगी रेस, जीतने वाले को मिलेगी Thar, खुद करा रहे प्रैक्टिस

Anant Singh Daughter: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, जिसकी चर्चा शादी से ज्यादा हो रही है। 25 नवंबर को होने वाले समारोह में खास घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर से घोड़े और घुड़सवार हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। रेस जीतने वाले को महिंद्रा थार मिलेगी, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान वाले को स्कूटर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह खुद भी अपना घोड़ा इस मुकाबले में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वह सुबह-शाम घोड़े को अभ्यास करा रहे हैं।