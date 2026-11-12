Weather Alert: कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 13 नवंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

विभाग के अनुसार 14 से 15 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 16 से 20 नवंबर तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों और प्रमुख पहाड़ी दर्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और आवागमन में बाधा आने की आशंका को देखते हुए यात्रियों, पर्यटकों और वाहन चालकों को यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाने तथा यातायात विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।