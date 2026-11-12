13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Weather Alert: कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 13 नवंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

Kashmir Weather: कश्मीर घाटी में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 नवंबर की दोपहर तक कई इलाकों में बारिश और हिमपात जारी रहने की संभावना है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जम्मू

image

Rakesh Mishra

Updated: 12 Nov 2026, 9:44 PM IST

Kashmir Weather

कश्मीर में बर्फबारी। फाइल फोटो- पत्रिका

Heavy Rainfall Alert: कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में गुरुवार को हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के कारण पूरे क्षेत्र के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी कश्मीर में अपेक्षाकृत अधिक बारिश हुई। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच गुलमर्ग सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में रहा, जहां 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

यहां हल्की बर्फबारी

इसके अलावा कुपवाड़ा में 14.3 मिलीमीटर, पहलगाम में 3.4 मिलीमीटर और श्रीनगर में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि काजीगुंड और कोकरनाग में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांदीपोरा, गुरेज, तुलैल और मुगल रोड के आसपास के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है।

Mumbai Crime: मेकअप आर्टिस्ट के घर मिला कोकीन का बड़ा जखीरा, 21.13 करोड़ रुपए की नशीली खेप जब्त, 2 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Mumbai Drug Case

कुपवाड़ा सबसे ठंडा रहा

घाटी के मैदानी स्टेशनों में कुपवाड़ा सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री नीचे लुढ़ककर 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग का अधिकतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम में रात का तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर की दोपहर से पहले तक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है।

प्रभावित हो सकता है यातायात

विभाग के अनुसार 14 से 15 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 16 से 20 नवंबर तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों और प्रमुख पहाड़ी दर्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और आवागमन में बाधा आने की आशंका को देखते हुए यात्रियों, पर्यटकों और वाहन चालकों को यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाने तथा यातायात विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

शरद पवार और सुनेत्रा पवार के गुटों के एक होने की चर्चा पर सुप्रिया सुले ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला

ये भी पढ़ें
Supriya Sule
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.