Weather Alert: कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 13 नवंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी जारी

कश्मीर में बर्फबारी। फाइल फोटो- पत्रिका
Heavy Rainfall Alert: कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में गुरुवार को हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के कारण पूरे क्षेत्र के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी कश्मीर में अपेक्षाकृत अधिक बारिश हुई। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच गुलमर्ग सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में रहा, जहां 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
इसके अलावा कुपवाड़ा में 14.3 मिलीमीटर, पहलगाम में 3.4 मिलीमीटर और श्रीनगर में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि काजीगुंड और कोकरनाग में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांदीपोरा, गुरेज, तुलैल और मुगल रोड के आसपास के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है।
घाटी के मैदानी स्टेशनों में कुपवाड़ा सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री नीचे लुढ़ककर 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग का अधिकतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम में रात का तापमान शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर की दोपहर से पहले तक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है।
विभाग के अनुसार 14 से 15 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 16 से 20 नवंबर तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों और प्रमुख पहाड़ी दर्रों में मध्यम से भारी बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और आवागमन में बाधा आने की आशंका को देखते हुए यात्रियों, पर्यटकों और वाहन चालकों को यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाने तथा यातायात विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।
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