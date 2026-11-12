बुलडोजर एक्शन पर अभिषेक बनर्जी का आया रिएक्शन, बोले- मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता

इससे पहले गुरुवार को कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारी बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के पास बुलडोजर लेकर पहुंचे और सांसद के घर के सामने बांस से बने एक अस्थाई ढांचे को हटा दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, यह ढांचा फुटपाथ पर बना हुआ था, जिससे फुटपाथ का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही थी। बुलडोजर कार्रवाई से पहले बनर्जी के घर पर केंद्रीय बलों की भारी टुकड़ी तैनात की गई थी।