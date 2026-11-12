जमीन कब्जाने के आरोपों पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

दरभंगा में अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने पिता पर लगे जमीनी विवाद के आरोपों पर खुलकर बयान दिया है। मैथिली ने इन आरोपों को बेबुनियादी और झूठे करार दिया। उन्होंने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सभी अफवाहें फैलाई जा रही है। मैथिली ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उनके परिवार को भू-माफिया, जमीन पर कब्जा करने और गरीबों का हक छीनने जैसी बातें लिखी जा रही हैं। इससे उन्हें काफी दुख हुआ है।