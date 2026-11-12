‘मुस्लिम सपा-कांग्रेस छोड़ ओवैसी के साथ आएंगे’, ओपी राजभर का गठबंधन पर बड़ा बयान, बोले- दलित समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ होगा खड़ा

ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और उनका समुदाय लंबे समय से पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात करता रहा है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों को अब तक केवल वोट देने वाले लोगों के रूप में देखा गया है। गठबंधन का मकसद ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत विकल्प देना है। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने भी गरीबों की बस्तियों, वहां रहने वाले लोगों की स्थिति और उनकी समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने सामाजिक बदलाव को मोर्चे की प्राथमिकताओं से जोड़कर अपनी बात रखी।