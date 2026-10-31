‘अखिलेश डूबती हुई नैया है’, ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन की संभावना को किया खारिज

UP Election News: अंबेडकरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के साथ दोबारा गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। राजभर ने कहा कि अखिलेश डूबती हुई नैया हैं, जो उनके साथ जाएगा, वह भी डूब जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वह सपा के साथ नहीं जाएंगे। राजभर ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किसी विवाद से भी इनकार किया और आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया।