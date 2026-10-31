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अम्बेडकर नगर

‘अखिलेश डूबती हुई नैया है’, ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन की संभावना को किया खारिज

NDA Alliance: अंबेडकरनगर में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की संभावना खारिज की। उन्होंने सपा को डूबती नैया बताया। राजभर ने एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद से इनकार करते हुए 2027 चुनाव में 325 सीटें जीतने का लक्ष्य बताया।
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अम्बेडकर नगर

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Ankit Sai

Updated: 31 Oct 2026, 1:42 PM IST

OP Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)

UP Election News: अंबेडकरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के साथ दोबारा गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। राजभर ने कहा कि अखिलेश डूबती हुई नैया हैं, जो उनके साथ जाएगा, वह भी डूब जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वह सपा के साथ नहीं जाएंगे। राजभर ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किसी विवाद से भी इनकार किया और आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया।

अखिलेश यादव के साथ जाने का सवाल ही नहीं- ओपी राजभर

शनिवार सुबह करीब 11 बजे ओम प्रकाश राजभर अंबेडकरनगर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि अगर साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव फिर से गठबंधन का प्रस्ताव देते हैं तो क्या वह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं? इस पर राजभर ने दो टूक जवाब देते हुए सपा के साथ जाने की संभावना खारिज कर दी।

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सीटों के बंटवारे पर विवाद से किया इनकार

एनडीए में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं है। सभी सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल है। सीटों को लेकर किसी तरह की खींचतान नहीं चल रही है। राजभर ने यह भी कहा कि एनडीए के सभी दल मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक, गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी तालमेल बना हुआ है और चुनाव को लेकर कोई परेशानी नहीं है।

अमित शाह ने दिया 312 सीटों का लक्ष्य

ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के सामने उत्तर प्रदेश में 312 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। राजभर ने कहा कि उनका अपना लक्ष्य इससे भी आगे 325 सीटें जीतने का है। उन्होंने इसे आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत के लक्ष्य के तौर पर पेश किया।

मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगा। गठबंधन के सभी दलों के बीच तालमेल है और इसी आधार पर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने आगामी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का दावा भी किया।

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31 Oct 2026, 1:42 PM IST

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