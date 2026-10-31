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कांग्रेस की रैली से पहले CM सैनी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- अखिलेश और यूपी के दंगों पर भी बोलें

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की 1 नवंबर की रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने 1984 के सिख दंगों, अनुच्छेद 370, नक्सलवाद और अखिलेश यादव के साथ यूपी में हुए दंगों को लेकर सवाल उठाए।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 31 Oct 2026, 9:28 AM IST

Nayab Singh Saini

सीएम नायब सैनी (Photo Source@ANI)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है और वह गलत जानकारी फैलाने में लगी हुई है। राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' पर सवाल उठाते हुए सैनी ने पूछा कि क्या इस दुकान में 1984 के सिख नरसंहार को भी दिखाया जाएगा? क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का कांग्रेस का विरोध शामिल होगा? उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद के बढ़ने और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसे खत्म किए जाने का भी जिक्र किया।

इसके साथ ही सैनी ने INDIA ब्लॉक के सहयोगियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अपने दूसरे गठबंधन साथियों का जिक्र करेंगे? क्या वह यूपी में हुए उन दंगों पर भी बात करेंगे, जिनके चलते ऐसा डर का माहौल बना था कि लोग दिन में भी घरों से बाहर निकलने से डरते थे?

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31 Oct 2026, 9:28 AM IST

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