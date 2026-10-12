‘मुसलमान कब तक सपा का झंडा ढोएंगे’, ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी का किया समर्थन, बोले- अब AIMIM मैदान में उतरें

UP Political News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों और समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ भी कहते हैं, वह सही है। राजभर ने मुसलमानों से सवाल किया कि वे कब तक समाजवादी पार्टी का झंडा ढोते और अब तक कालीन बिछाते रहेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM का झंडा लेकर मैदान में उतरें। वहीं, राजभर ने राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि आम वर्ग के लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की थी।