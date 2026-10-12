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अम्बेडकर नगर

‘मुसलमान कब तक सपा का झंडा ढोएंगे’, ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी का किया समर्थन, बोले- अब AIMIM मैदान में उतरें

Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया। उन्होंने मुसलमानों से ओवैसी की पार्टी AIMIM का झंडा लेकर मैदान में उतरने की अपील की। साथ ही सवाल उठाया कि मुसलमान कब तक समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते रहेंगे।
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अम्बेडकर नगर

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Ankit Sai

Oct 12, 2026

OP Rajbhar, Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, UP Politics, Muslim Vote Bank, AIMIM

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)

UP Political News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों और समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ भी कहते हैं, वह सही है। राजभर ने मुसलमानों से सवाल किया कि वे कब तक समाजवादी पार्टी का झंडा ढोते और अब तक कालीन बिछाते रहेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM का झंडा लेकर मैदान में उतरें। वहीं, राजभर ने राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि आम वर्ग के लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की थी।

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Updated on:

12 Oct 2026 11:07 am

Published on:

12 Oct 2026 11:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / ‘मुसलमान कब तक सपा का झंडा ढोएंगे’, ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी का किया समर्थन, बोले- अब AIMIM मैदान में उतरें

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