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UP Digital Labour Chowk App: अब काम के लिए भटकने की जरूरत नहीं, मोबाइल पर ही मिलेगा आपकी योग्यता के हिसाब से रोजगार

Ambedkar Nagar Labour News: अंबेडकरनगर में श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए डिजिटल लेबर चौक एप शुरू किया गया है। जिले के 1.51 लाख पंजीकृत श्रमिकों में अब तक 315 ने एप इंस्टाल किया है।
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अम्बेडकर नगर

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Dimple Yadav

Sep 12, 2026

UP Digital Labour Chowk App

अब काम की तलाश में नहीं भटकेंगे श्रमिक

UP Digital Labour Chowk: काम की तलाश में अब श्रमिकों को हर जगह जाकर रोजगार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर या वेल्डर जैसे काम करने वाले लोग अब अपने मोबाइल से ही अपनी प्रोफाइल बनाकर रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। इसके लिए श्रम विभाग ने उत्तर प्रदेश डिजिटल लेबर चौक एप तैयार किया है।

इस पहल का मकसद स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को उनकी योग्यता और अनुभव के मुताबिक काम से जोड़ना है। हालांकि, जिले में अभी इस सुविधा से जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम है। अंबेडकरनगर में करीब 1.51 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जबकि अब तक सिर्फ 315 लोगों ने डिजिटल लेबर चौक एप इंस्टाल किया है।

मोबाइल में प्रोफाइल बनाइए, कौशल के हिसाब से तलाशिए काम

डिजिटल लेबर चौक एप निर्माण श्रमिकों के अलावा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए भी उपयोगी है। श्रमिक अपने मोबाइल नंबर से पंजीयन कर एप पर नाम, पता, काम का प्रकार, कौशल, अनुभव और जिस क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, जैसी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रोफाइल तैयार होने के बाद श्रमिकों को उपलब्ध रोजगार की जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। यानी किसी काम के लिए इधर-उधर भटकने के बजाय मोबाइल के माध्यम से ही रोजगार के विकल्प तलाशे जा सकेंगे।

श्रमिक और काम देने वाले के बीच बनेगा सीधा संपर्क

सहायक श्रमायुक्त संत पाल ने बताया कि डिजिटल लेबर चौक एप श्रमिकों और रोजगार देने वालों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। इससे काम तलाशने में लगने वाले समय और संसाधनों को भी कम किया जा सकेगा। श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता और पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में एप इंस्टाल कराने के साथ ही प्रोफाइल बनाने और उसे अपडेट करने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है।

सही कौशल और अनुभव दर्ज करना जरूरी

एप पर प्रोफाइल बनाते समय श्रमिकों के लिए अपनी वास्तविक योग्यता और अनुभव की जानकारी देना जरूरी है। विभाग ने श्रमिकों से कहा है कि वे अपनी प्रोफाइल को समय-समय पर अपडेट करते रहें। इससे उनकी योग्यता के अनुरूप काम मिलने की संभावना बेहतर होगी। किसी तरह की परेशानी होने पर श्रमिक निकटतम श्रम कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय शिविर में मदद ले सकते हैं।

एप से क्या फायदा होगा?

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। श्रमिक और रोजगार देने वाले सीधे संपर्क में आ सकेंगे। कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम से जोड़ने में सुविधा होगी। रोजगार तलाशने में समय और संसाधन कम खर्च होंगे। डिजिटल माध्यम से रोजगार तलाशने का विकल्प मिलेगा।

सरकारी योजनाओं का पंजीयन भी रखें अपडेट

श्रम विभाग ने पात्र श्रमिकों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं, ई-श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और अन्य संबंधित योजनाओं में पंजीयन व नवीनीकरण की जानकारी भी अपडेट रखने को कहा है।

जिले में श्रमिकों की स्थिति

  • कुल पंजीकृत श्रमिक: 1.51 लाख
  • डिजिटल लेबर चौक एप इंस्टाल करने वाले: 315
  • श्रम विभाग की श्रमिक कल्याण योजनाएं: 7

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Updated on:

12 Sept 2026 07:57 pm

Published on:

12 Sept 2026 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / UP Digital Labour Chowk App: अब काम के लिए भटकने की जरूरत नहीं, मोबाइल पर ही मिलेगा आपकी योग्यता के हिसाब से रोजगार

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