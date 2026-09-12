UP Digital Labour Chowk App: अब काम के लिए भटकने की जरूरत नहीं, मोबाइल पर ही मिलेगा आपकी योग्यता के हिसाब से रोजगार

सहायक श्रमायुक्त संत पाल ने बताया कि डिजिटल लेबर चौक एप श्रमिकों और रोजगार देने वालों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। इससे काम तलाशने में लगने वाले समय और संसाधनों को भी कम किया जा सकेगा। श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता और पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में एप इंस्टाल कराने के साथ ही प्रोफाइल बनाने और उसे अपडेट करने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है।