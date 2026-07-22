सपा सरकार में खुली नकल, कांग्रेस हरिश्चंद्र नहीं, छात्रों को उकसाकर लात खाने वाले भाग गए, अंबेडकर नगर में बोले ओपी राजभर

OP Rajbhar in Ambedkar Nagar: अंबेडकर नगर में ओपी राजभर ने दिल्ली घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उकसाकर लात खाने वाले भाग गए। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान खुले में नकल होती थी, पेपर और रिजल्ट बिकता था। यह किसी से छिपा नहीं है। अपनी बोली में उन्होंने कहा कि "सुपवा तो सूपवा चलनी भी बोला ता, जिसमें 72 छेद बा।" वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी पेपर लीक हुए हैं। वह हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है।