7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अम्बेडकर नगर

अंबेडकरनगर में एसटीएफ ने एक लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली को मार गिराया

अंबेडकरनगर से मंगलवार तड़के एक बड़ी पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी आसिफ अली को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यह घटना सुबह करीब पांच बजे जगदीशपुर गांव के आसपास हुई।
2 min read
Google source verification

अम्बेडकर नगर

image

Aman Pandey

Jul 07, 2026

Ambedkarnagar encounter, Aseem Ali Vicky killed, STF operation, Lakh reward criminal, Uttar Pradesh crime, Kanpur criminal, Bilhaur police, Jagdishpur village

अंबेडकरनगर में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश आसिफ मारा गया।

अंबेडकरनबर में यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर गांव के पास हुई। मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे यूपी एसटीएफ की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर आसिफ अली को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देख शातिर अपराधी ने एसटीएफ की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आसिफ के सीने में दो गोलियां लगीं।गोली लगने से गंभीर रूप से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

कानपुर का रहने वाला था बदमाश

मृतक की पहचान आसिफ उर्फ विक्की छैमार पुत्र वाबू उर्फ मजहर के रूप में हुई है। वह मकनपुर, थाना बिल्लौर, कानपुर नगर का रहने वाला था। मौके से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

डकैती का विरोध करने पर कर देता था हत्या

पुलिस के मुताबिक, आसिफ अपने गैंग के साथ घरों में बंधक बनाकर डकैती को अंजाम देता था और विरोध होने पर बेरहमी से हत्या कर देता था। उसके खिलाफ यूपी, हरियाणा और राजस्थान में डकैती और डकैती के साथ हत्या सहित 21 से अधिक मामले दर्ज थे।

नोएडा स्थित एसटीएफ यूनिट के एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि जौनपुर कि 2014 में थाना शाहगंज, जौनपुर में आसिफ और उसके साथियों ने एक घर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली थी और धारदार हथियार से पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इनमें से स्वाति और सुमन नाम की दो महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले में जौनपुर पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

कई राज्यों में फैला था आतंक

  • 19 अक्टूबर 2013: सुल्तानपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में 10 साथियों के साथ घर में घुसकर हत्या करते हुए डकैती।
  • 2014: जौनपुर के शाहगंज में डकैती के दौरान डबल मर्डर।
  • 15 अगस्त 2015: कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में डकैती के दौरान वादी के माता-पिता की हत्या।
  • 19 अगस्त 2015: मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में एक रात में छह घरों में डकैती, एक महिला को गंभीर रूप से घायल करना।
  • 13 जनवरी 2021: कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने में एक व्यक्ति की हत्या।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 10:27 am

Published on:

07 Jul 2026 09:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / अंबेडकरनगर में एसटीएफ ने एक लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली को मार गिराया

बड़ी खबरें

View All

अम्बेडकर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘जैसे टूटी शिवसेना-TMC, वैसे ही खत्म होगी समाजवादी पार्टी’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला

Up Politics
अम्बेडकर नगर

ऐसे बेटे से रिश्ता नहीं, एनकाउंटर में मारे गए हत्यारे का शव लेने से परिवार पीछे हटा, इमाम ने भी ठुकराया

अम्बेडकर नगर

सिलबट्टे से चार बच्चों की हत्या, नाले में मिली मां की लाश, अंबेडकरनगर में आरोपी आमिर पुलिस एनकाउंटर में ढेर

ambedkar nagar mass murder encounter aamir
अम्बेडकर नगर

अंबेडकर नगर सड़क दुर्घटना में आठ की मौत, लेटेस्ट अपडेट: छह की शिनाख्त, दो की पहचान बाकी

घटना की जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- अंबेडकर नगर पुलिस
अम्बेडकर नगर

एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे, तो पूरा गांव भी रो पड़ा, कातिल मां अब भी फरार

ambedkar nagar four children murder case
अम्बेडकर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.