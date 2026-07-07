अंबेडकरनगर में एसटीएफ ने एक लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली को मार गिराया

अंबेडकरनबर में यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर गांव के पास हुई। मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे यूपी एसटीएफ की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर आसिफ अली को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देख शातिर अपराधी ने एसटीएफ की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आसिफ के सीने में दो गोलियां लगीं।गोली लगने से गंभीर रूप से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।