‘आम आदमी न्याय के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दे’, IPS की मां की हत्या पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

आईपीएस अधिकारी ने अपनी मां की देखभाल के लिए पियारी नाम की एक नौकरानी को काम पर रखा हुआ था। रविवार सुबह करीब 9 बजे जब नौकरानी घर की साफ सफाई करने पहुंची तो उसने देखा कि इंद्रावती तख्त पर बेसुध पड़ी हैं। जब उसने आवाज दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह पास गई। वहां उसने इंद्रावती को मृत पाया और तुरंत पड़ोस में रहने वाले आईपीएस के चाचा रमेश चंद्र मिश्रा को इसकी सूचना दी। रमेश चंद्र ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और भतीजे आशुतोष मिश्रा को फोन करके घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच कर रही है।