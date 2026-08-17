सीनियर IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या को लेकर मायावती ने उठाए सवाल! बोलीं- आमजन की सुरक्षा का क्या होगा?

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर घटना को बेहद दुखद और प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के परिवार की बुजुर्ग महिला की हत्या जैसी घटना हो सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता होना स्वाभाविक है। BSP प्रमुख ने सरकार से घटना की गंभीरता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा, ''जब हत्या जैसी जघन्य घटना पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ हो सकती है तो आमजन की सुरक्षा का क्या होगा?''