’20 करोड़ की गाड़ी से गरीबों और दलितों पर हाथ हिलाएंगे!’ अखिलेश की ‘PDA यात्रा’ पर ओम प्रकाश राजभर का करारा तंज

ओम प्रकाश राजभर (photo- x @Sanatnimaneesh)
Om Prakash Rajbhar Attacks Akhilesh Yadav PDA Yatra: समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा पर भाजपा नेता और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 20 करोड़ रुपये की महंगी गाड़ी से गरीबों, अत्यंत पिछड़ों और दलितों पर हाथ हिला रहे हैं।
राजभर ने कहा कि उनके पास 20 करोड़ की गाड़ी है और अब उस पर बैठकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और सामान्य वर्ग के लोगों पर हाथ हिलाएंगे। 2022 में भी उन्होंने रथ निकाला था, लेकिन उस रथ की हवा निकल गई थी। इसी तरह इस रथ की भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि उनके लोगों द्वारा रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं, जबकि वे उनके साथ रहना चाहते थे।
यह खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
अम्बेडकर नगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग