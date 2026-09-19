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अम्बेडकर नगर

’20 करोड़ की गाड़ी से गरीबों और दलितों पर हाथ हिलाएंगे!’ अखिलेश की ‘PDA यात्रा’ पर ओम प्रकाश राजभर का करारा तंज

Om Prakash Rajbhar: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अम्बेडकर नगर में सपा की 'PDA यात्रा' पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ की गाड़ी में बैठकर दलितों-पिछड़ों को कुचला जाएगा और 2022 की तरह इस बार भी इनके रथ की हवा निकल जाएगी।
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अम्बेडकर नगर

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Shaitan Prajapat

Sep 19, 2026

Om Prakash Rajbhar

ओम प्रकाश राजभर (photo- x @Sanatnimaneesh)

Om Prakash Rajbhar Attacks Akhilesh Yadav PDA Yatra: समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा पर भाजपा नेता और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 20 करोड़ रुपये की महंगी गाड़ी से गरीबों, अत्यंत पिछड़ों और दलितों पर हाथ हिला रहे हैं।

'20 करोड़ की गाड़ी से गरीबों और दलितों पर हाथ हिलाएंगे'

राजभर ने कहा कि उनके पास 20 करोड़ की गाड़ी है और अब उस पर बैठकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और सामान्य वर्ग के लोगों पर हाथ हिलाएंगे। 2022 में भी उन्होंने रथ निकाला था, लेकिन उस रथ की हवा निकल गई थी। इसी तरह इस रथ की भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि उनके लोगों द्वारा रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं, जबकि वे उनके साथ रहना चाहते थे।

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Updated on:

19 Sept 2026 01:25 pm

Published on:

19 Sept 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / ’20 करोड़ की गाड़ी से गरीबों और दलितों पर हाथ हिलाएंगे!’ अखिलेश की ‘PDA यात्रा’ पर ओम प्रकाश राजभर का करारा तंज

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