’20 करोड़ की गाड़ी से गरीबों और दलितों पर हाथ हिलाएंगे!’ अखिलेश की ‘PDA यात्रा’ पर ओम प्रकाश राजभर का करारा तंज

राजभर ने कहा कि उनके पास 20 करोड़ की गाड़ी है और अब उस पर बैठकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और सामान्य वर्ग के लोगों पर हाथ हिलाएंगे। 2022 में भी उन्होंने रथ निकाला था, लेकिन उस रथ की हवा निकल गई थी। इसी तरह इस रथ की भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि उनके लोगों द्वारा रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं, जबकि वे उनके साथ रहना चाहते थे।