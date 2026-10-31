‘BJP के पास पैसे की ताकत, सपा के पास जनता की ताकत’, अखिलेश यादव बोले- जोड़-तोड़ नहीं होती तो भाजपा नहीं जीतती

नवनिर्वाचित एमएलसी और पार्टी प्रत्याशियों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने BJP के प्रदर्शन को 'फ्लॉप शो' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी, पैसे की ताकत और प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने कहा कि BJP के पास पैसे की ताकत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास लोगों की ताकत है। अगर BJP सरकार ने जोड़-तोड़ न की होती, तो वह ये छह सीटें कभी नहीं जीत पाती। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान पूरी रात नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावी जनादेश बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा।