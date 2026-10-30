‘ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे, CEC के खिलाफ पक्के सबूत’; इमरान मसूद बोले- वोट क्यों डिलीट किए, सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब

Uttar Pradesh News: दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान मसूद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, उसके मुताबिक ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे। मसूद ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्के सबूत हैं और अभी यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची गई है, जो देशद्रोह के बराबर है। मसूद ने सवाल उठाया कि फॉर्म-6 के जरिए वोट क्यों डिलीट किए गए? उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों के जवाब देने होंगे और अपने दिए गए हलफनामे के बारे में भी बताना होगा।